TMB aumenta su flota '0 emisiones' comprando 19 nuevos autobuses eléctricos

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha aumentado su flota de cero emisiones tras comprar 19 nuevos autobuses eléctricos que llegarán a finales de 2026 y que están adjudicados por 17,3 millones de euros.

Estos buses sustituirán vehículos que ahora están en circulación y que están llegando al fin de su vida útil, informa este miércoles en un comunicado..

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dicho que esta adjudicación es un paso más en el "compromiso de TMB con la movilidad sostenible y en el crecimiento de la flota cero emisiones".

El bus tiene una capacidad para unos 120 pasajeros y la ganadora de la licitación es la firma BYD con carrocería Nelec de Castrosua: ha superado una prueba del rango de autonomía, para "demostrar que el vehículo es capaz de estar horas circulando en las condicionas más adversas".

Actualmente TMB tiene en servicio 46 vehículos de hidrógeno y 202 autobuses totalmente eléctricos.