TMB eleva a 49 los convoyes con amianto y prevé finalizar el análisis a mediados de noviembre

Publicado 06/11/2018 13:43:25 CET

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha elevado a 49 los trenes del Metro de las series 3000 y 4000 con presencia de materiales que contienen amianto, después de analizar un total de 154 convoyes de los 210 que integran las dos series, ha informado este martes en un comunicado.

TMB empezó en septiembre a analizar una pintura bituminosa antiruido que reviste cajas metálicas de trenes de las series 3000, 4000 y 2000 después de que se detectara en el Metro de Madrid, y una parte de las muestras ha revelado la presencia de una baja proporción --del 5% al 10%-- de crisólito, una variante del amianto.

La empresa ha asegurado que este componente se encuentra en una baja proporción y que presenta un estado no friable --no desprende fibras-- y está bien conservado: "No representa ningún peligro para las personas usuarias ni para los empleados de la operación", y ha detallado que finalizarán los análisis a mediados de este mes de noviembre.

Los coches en que se detecta este material se marcan para que no se realice ninguna actuación de mantenimiento que pueda alterar la pintura y provocar la emisión de fibras, y se valorará si hacen falta actuaciones de retirada o encapsulamiento --que impidan que se pueda tocar el material-- de esta pintura.

Asimismo, se ha iniciado el análisis de las mismas zonas de los trenes de la serie 2000, en los que, por ahora, no han aparecido rastro de amianto, mientras que los fabricantes de las series de trenes integrados posteriormente en la flota de TMB --2100 y 500-- han confirmado documentalmente que la pintura bituminosa no contiene amianto.

VOLANDERA CON AMINANTO

Los constructores de los trenes más modernos, las series 5000, 6000 y 9000, han certificado que los fabricaron bajo la normativa que prohíbe la utilización, producción y comercialización de amianto, y, además, se han analizado los componentes de las cajas de convertidores eléctricos auxiliares de los trenes de las series 2000, 3000 y 4000, donde se ha identificado una volandera con contenido de amianto.

Este componente se encuentra "confinado" dentro de un cofre, por lo que se ha priorizado su señalización y en evitar toda manipulación hasta que se retire esta volandera, y tampoco se realizará el mantenimiento en los convertidores de los trenes de las series 2100 y 500 que están pendientes de analizar.

En este sentido, TMB ha explicado que estudia distintas líneas de trabajo según el tipo de material y los sitios en los que se encuentra, con el objetivo de suprimir "tanto como sea posible" la presencia de amianto y sus derivados en todo el ámbito del Metro, y lo hará a través de una empresa especializada.

La empresa ha detallado que el inventario completo será el punto de partida de un plan de desamiantación a desarrollar en los próximos años en función de los recursos disponibles, y ha señalado que entre los puntos de actuación preferente se encuentra la retirada de las planchas de fibrocimiento --amianto no friable-- de la cubierta de la estación de Verneda, que se realizará en 2019.