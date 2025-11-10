TMB lanza la campaña de sensibilización 'Mou-te pel càncer infantil i acompanya'ns' para 2026

Flores y Javaloy en la presentación de la campaña este lunes - TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha lanzado la campaña de sensibilización 'Mou-te pel càncer infantil i acompanya'ns' como causa solidaria de la empresa municipal para 2026, que ha sido escogida por sus propios trabajadores.

En la presentación este lunes, el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya (Afanoc), Miquel Javaloy, han celebrado el lanzamiento de la campaña.

Flores ha destacado que después de colaborar durante años, esperan que con la nueva campaña TMB pueda aportar su "granito de arena para ayudar a visibilizar el trabajo que hace Afanoc para mejorar la vida de pacientes y familiares".

Asimismo, ha reivindicado el "orgullo" que supone para la empresa que sus trabajadores se impliquen cada año en escoger una causa solidaria con la iniciativa 'Tria la teva causa', que este año celebra su 15 edición.

Por su parte, Javaloy ha recordado que como entidad solidaria, desde Afanoc también necesitan "estar acompañados por las administraciones, las entidades o la ciudadanía", y ha agradecido a TMB que hayan escogido el cáncer infantil como causa.