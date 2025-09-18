El TNC abre temporada con 'La mort i la primavera' de La Veronal

Archivo - Escena de 'La mort i la primavera' de La Veronal - SILVIA POCH/TNC - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) abrirá temporada con el espectáculo de gran formato de la compañía de danza La Veronal 'La mort i la primavera', inspirada en la novela de Mercè Rodoreda.

La obra, que se estrenó en la pasada Bienal de Venecia en la primera vez que una producción del TNC participa, se podrá ver en la Sala Gran del TNC del 24 de septiembre al 9 de octubre, siendo la inauguración de temporada el 25 de septiembre.

El director de la compañía, Marcos Morau, ha asegurado este jueves que "tenía que ser este libro y no otro" de Rodoreda el que podrían llevar a escena, ya que ha dicho que el imaginario descrito es el que más se acerca al suyo y al de la compañía.

Ha dicho que la única de manera de representar esta novela en 2024 es "intentar no representarla, sino destilarla y convertirla en imágenes y sensaciones" sobre lo que Rodoreda quería transmitir en la novela.

Ha explicado que la palabra de 'La mort i la primavera' se encuentra en el libro, y que en el espectáculo se "ha digerido para reflejarla y transfigurarla", que para él es la única forma de respetar el libro.

La obra cuenta con Maria Arnal, Fabio Calvisi, Ignacio Fizona Camargo, Valentín Goniot, Jon López, Núria Navarra, Lorena Nogal y Marina Rodríguez.

POEMA VISUAL

La directora artística del TNC, Carme Portaceli, ha asegurado que llevaba "años" queriendo que La Veronal y Marcos Morau abrieran temporada, y ha considerado que es un poema visual de una belleza extraordinaria.

El TNC acabó la temporada 2024-2025 con 134.257 espectadores y un 87,5% de ocupación y ha comenzado la 2025-2026 con más de 60.000 butacas ocupadas y 4.782 personas abonadas.