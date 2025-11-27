Tomás Dagá, nuevo vicepresidente del consejo de Grifols Egypt (GEPD)

El consejero de Grifols, Tomás Dagá. - GRIFOLS

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha nombrado a su consejero Tomás Dagá vicepresidente del consejo de Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD), la joint venture junto al Gobierno de Egipto para desplegar el primer ecosistema integral de plasma del país, África y Oriente Medio.

Con una inversión conjunta de unos 280 millones de euros, Grifols trabaja para alcanzar la autosuficiencia de plasma antes de 2026 en el país, donde ha creado 1.200 empleos directos de calidad y alta capacitación técnica y más de 14.000 indirectos, informa este jueves en un comunicado.

Ahora, el nombramiento de Dagá pretende reforzar "la alianza y dirección estratégica de un proyecto clave para la autosuficiencia sanitaria de Egipto y para el liderazgo de la compañía en la industria global del plasma".

DONACIÓN Y PROCESAMIENTO

La compañía tiene 16 centros de donación en Egipto, a los que se sumarán 4 adicionales durante 2026, un laboratorio de análisis y un centro logístico de plasma integral "que garantiza trazabilidad y control máximo en toda la cadena de valor".

Además, está acabando de construir una planta de procesamiento de plasma en Egipto, cuya primera fase estará operativa en 2026.

Dagá asumirá la responsabilidad de impulsar la consolidación industrial y regulatoria del proyecto, reforzar la relación institucional con las autoridades egipcias y acelerar la entrada en operación plena de toda la cadena de valor.

DAGÁ Y BERNER

El directivo ha explicado que trabajará "para consolidar el impacto económico, sanitario y social en el país y posicionar a Egipto como líder para avanzar en el despliegue internacional del proyecto".

La presidenta de Grifols, Anne-Catherine Berner, ha dicho que Dagá "es un líder clave para Grifols", con un profundo conocimiento del negocio, y que nombrarlo garantiza consolidar el proyecto en Egipto.