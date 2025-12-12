Toni Ruiz (Mango) recuerda a Andic tras un año de su muerte: "Sigues presente en cada decisión"

Homenaje a Isak Andic en la tienda de Mango en Barcelona. - MANGO

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha publicado una carta dirigida a Isak Andic en el primer aniversario de la muerte del fundador de la marca, que será el próximo domingo, en la que recuerda a Andic: "Sigues presente en cada decisión, en cada colección, en cada tienda y en cada paso que damos".

En la carta, publicada este viernes, Ruiz ha asegurado que mira al futuro de la compañía "con confianza" y que siguen avanzando, textualmente, con la misma energía y la misma ilusión.

Ha repasado los avances de la empresa durante este año y ha asegurado que "no ha habido un solo día" en el que no hayan recordado a Andic.

"Nos entristece no tenerte entre nosotros pero nos sentimos profundamente privilegiados por haberte conocido y por haber compartido tantos momentos contigo", ha añadido.

Ruiz ha señalado que "desde el minuto uno" los trabajadores de Mango hicieron suyo el sueño de Andic con la marca, lo que ha demostrado, ha dicho, que Mango está formado por excelentes profesionales y mejores personas, textualmente.

MANGO

La marca ha explicado en un comunicado este viernes que ha desarrollado una serie de acciones en tiendas y oficinas de todo el mundo "que recuerdan y celebran la vida y obra de Isak Andic".

Entre otros, han creado un "homenaje audiovisual" a partir de antiguas entrevistas e imágenes de archivo de Andic para compartir los valores y enseñanzas del fundador de la marca.

Además, ha podido dejar mensajes de recuerdo y anécdotas en una plataforma interna habilitadas durante esta semana, y las tiendas emblemáticas de la marca en Barcelona, Madrid, Londres, Nueva York, París o Estambul han realizado un tributo.