Una tormenta sobre el mar provoca retrasos y cancelaciones en el Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Varias personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tormenta sobre el mar ha provocado algunos retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Barcelona, según han informado fuentes de Aena a Europa Press este viernes.

Así, la climatología adversa ha provocado que los controladores aéreos hayan tenido que aplicar regulaciones por seguridad, como dejar más tiempo entre salidas y/o llegadas.

El gestor de navegación aérea Enaire ha recomendado a los pasajeros consultar con su aerolínea el estado de su vuelo, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.