Torra defiende "ser valientes" para construir una Catalunya verde y sostenible

Publicado 27/11/2018 14:27:08 CET

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este martes "ser valientes" para construir una Catalunya verde y sostenible, ha dicho al clausurar la presentación del libro 'Catalunya Futur Verd. Ciutats fèrtils, camps creatius', en el marco de una jornada para abordar las conclusiones de un ciclo de debates sobre la cuestión.

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat impulsó desde el año pasado una reflexión sobre las bases del nuevo crecimiento económico del territorio, vinculándolo al desarrollo sostenible del territorio y al bienestar de la ciudadanía.

Parafraseando al exconseller del departamento Josep Rull, el presidente de la Generalitat ha reivindicado el concepto de "autoestima territorial" como inspirador del futuro verde que le espera a Catalunya.

Ha subrayado la necesidad de que el mundo rural y el urbano se den la mano: "Nuestro futuro será verde o no será. No tenemos otra opción", ha evidenciado Torra, que ha defendido no dejar de lado el ámbito territorial en la consecución de este futuro.

"Catalunya es un país diverso y rico en paisajes", aunque escaso con recursos energéticos, ha evidenciado el presidente de la Generalitat, que ha pedido ser valientes a la hora de construir un futuro sostenible.

"Hace falta romper los huevos que hagan falta", ha dicho, a la vez que ha defendido el concepto catalán de tener 'seny', como sinómio de mantener el sentido común y la racionalidad.

DEBATE DE LA SOSTENIBILIDAD

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha felicitado el cierre de un proceso de reflexión del que ha dicho sentirse orgulloso, y ha destacado que "el debate de la sostenibilidad debe marcar el futuro del país".

Según Calvet, Catalunya se encuentra en un momento fundacional a nivel de sostenibilidad, y está pensando las bases para refundarlo a través de garantizar el crecimiento económico sin renunciar a ser sostenibles.

"La sostenibilidad social debe formar parte de la actividad económica para hacer en definitiva un país más justo", ha observado el titular de Territorio y Sostenibilidad.