Torra rechaza la ampliación del Aeropuerto y avisa de que tiene "implicaciones catastróficas"

Pide al independentismo "tomar la bandera del medio ambiente" como una de sus principales

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha rechazado este jueves la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que "todo el mundo sabe que tiene unas implicaciones catastróficas", y ha pedido al independentismo optar por la defensa del medio ambiente.

"Basta de pasar los intereses económicos y de un consumo enfermizo por encima de la naturaleza, de la misma forma que dije basta a pasar los intereses empresariales por encima de la vida y la salud de las personas" con la pandemia, ha destacado Torra en un artículo en el 'Ara' recogido por Europa Press, titulado 'La tierra de nuestros hijos'.

Ha pedido adoptar nuevos modelos de desarrollo humano y económico: "Sí, tiene que haber otra manera de vivir. La ampliación del Aeropuerto no forma parte de ella", y ha destacado que el coronavirus ha evidenciado que la Tierra y la humanidad son frágiles.

"Si la pandemia ha sido un aviso de alerta, sepamos actuar ahora en correspondencia y aprendamos que no es posible sostener ninguna decisión política que atente contra la naturaleza", ha reclamado, y ha admitido que el coronavirus le ha cambiado, también políticamente.

Así, no puede defender "ningún posicionamiento que no ponga la vida de las personas por encima de todo y que no preserve la Tierra y la naturaleza", y ha garantizado que, como un ciudadano más, estará al lado de quienes no están dispuestos a dañar el futuro de la próxima generación.

BANDERA DEL INDEPENDENTISMO

Ha proclamado que "el independentismo debe tomar la bandera del medio ambiente como una de sus banderas más importantes", como cree que ocurría en las décadas de 1970 y 1980, cuando la lucha medioambiental formaba parte de la defensa de la independencia, ha resaltado.

"Que no nos pase como puede pasar con la lengua, que el día que tengamos un Estado ya no nos quede país. Conviene salvar la tierra, el entorno, el medio, para salvar el país", ha advertido Torra, que ha augurado que no se percibirá la magnitud de la tragedia natural tal vez hasta que los humanos estén contra las cuerdas.