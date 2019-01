Torra se reúne este viernes con Puigdemont en pleno debate sobre qué hacer con los PGE

Publicado 10/01/2019 18:32:28 CET

Es el primer viaje del presidente catalán al extranjero este 2019

BARCELONA, 10 Ene.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunirá este viernes a las 12.30 horas en Waterloo (Bélgica) con el expresidente Carles Puigdemont, y lo hará en pleno debate del independentismo sobre si apoyar o no la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso.

Fuentes del Govern consultadas por Europa Press han explicado que el encuentro se produce para abordar los "retos" políticos de 2019, entre ellos, el juicio que empezará próximamente en el Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas encausados.

Sin embargo, el tema más candente que ahora mismo tiene el Govern es el debate abierto en el independentismo sobre los Presupuestos Generales del Estado, que este mismo viernes recibirán luz verde por parte del Consejo de Ministros.

El miércoles Torra defendió la necesidad de rechazar cualquier apoyo a las cuentas, no solo su aprobación final sino también que sean admitidas a trámite, y avisó de que habría una "crisis de Govern" si el PDeCAT y ERC no sostenían la misma posición.

Pese a esta advertencia, el debate sobre qué hacer con las cuentas sigue abierto tanto en ERC como en el PDeCAT: los primeros advierten de que no han tomado aún una decisión final, y los segundos tienen a dirigentes partidarios y a otros detractores.

Torra, ERC y PDeCAT coinciden en que no hay que apoyar la aprobación final de las cuentas si Sánchez no ofrece una "solución política" que respete la autodeterminación de Catalunya, pero difieren en si al menos hay que dejar que los presupuestos se tramiten o no.

RESTITUIR A PUIGDEMONT

La reunión también se produce después de que Torra asegurara también el miércoles que sigue manteniendo como objetivo de esta legislatura que Puigdemont sea investido en el cargo de presidente de la Generalitat, lo que a él le supondría dejarlo.

"El día más feliz de mi vida política será cuando reciba al presidente Puigdemont en la Generalitat y lo pueda abrazar", sostuvo el presidente catalán, convencido de que aún es posible investirle pese a los obstáculos judiciales que existen.