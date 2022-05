Torra ve su condena como un "afán de venganza" y una lección de que la independencia es urgente

Presentará recurso pero cree que lo más importante es retomar "el rumbo hacia la independencia"

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha afirmado este miércoles que su segunda condena por desobediencia es una "sentencia inducida por el afán de venganza de los jueces que actúan como brazo político del Estado español en Catalunya", y ha sostenido que es una lección de que la independencia es urgente.

Lo ha dicho en un comunicado de la Oficina de expresidente de Torra, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo haya condenado a 15 meses de inhabilitación en la segunda causa por desobediencia al no descolgar una pancarta de la fachada de la Generalitat.

Según él, esta sentencia constata que la justicia española discrimina a los independentistas: "De pancartas con contenido político ha habido siempre, hay una hoy en el mismo sitio donde estaba la que se ordenó retirar y las habrá siempre. La sentencia de hoy no es más que un eslabón más de la cadena represiva de España para evitar el ejercicio democrático y la libertad de expresión en Catalunya".

"Donde no llegan las urnas, llegan los aparatos del Estado, contra todo sentido y rigor democrático. No es ninguna novedad. Solo puede servir como una lección más que en España no tenemos nada que hacer", ha afirmado.

Torra ha acusado al Gobierno de espiar, condenar, engañar y perseguir al independentismo, por lo que considera que "no hay mesas de diálogo posibles si no hay un reconocimiento de la voluntad democrática expresada en el referéndum del Primero de octubre y que no se puede dar ninguna estabilidad a quien te ha estado espiando y continúa persiguiendo independentistas por el hecho de serlo".

El expresidente ha lamentado que el independentismo vive "atrapado en la lógica autonomista de reacción y defensa", por lo que ha llamado a retomar la iniciativa hacia la independencia.

"Hasta que no volvamos a retomar el rumbo hacia la independencia estamos condenados a la represión, las sentencias humillantes sobre el catalán en la escuela, la persecución de actividades contra su derecho de manifestación y, todavía peor, a una pugna de partidos por las migajas del poder autonómico que no está a la altura de una ciudadanía que hizo posible el Primero de octubre y que puso sus cuerpos contra la barbarie violenta de España", ha alertado.

"A EUROPA A DEFENDER MI CASO

Torra ha explicado que presentarán recursos en contra de la sentencia, que consideran que ya estaba dictada antes de comenzar la causa, y también irán a la justicia europea: "Iremos a Europa a defender mi caso".

Sin embargo, ha señalado que lo más importante es avanzar hacia la independencia y fijar objetivos en el calendario porque cree que "es más urgente que nunca".