Torrent asegura que no se repetirá "la imagen" del pleno suspendido en julio

Publicado 14/09/2018 19:31:35 CET

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este viernes que no se repetirá "la imagen que no construye, no suma y que hay que contribuir a evitar" que dieron JxCat y ERC por sus diferencias sobre cómo afrontar la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo.

"Tenemos que hacer autocrítica los grupos parlamentarios afectados", ha afirmado en la presentación de la asociación de periodistas parlamentarios Col·lectiu Ciutadella junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Para Torrent, el acuerdo sobre cómo afrontar la suspensión debe garantizar "que nadie se vea obligado a dejar el acta; que se preserven las mayorías de los resultados del 21 de diciembre, porque esto es lo que quiere la ciudadanía, y que los acuerdos en los órganos del Parlament y en el pleno sean efectivos".

"Son los grandes pilares que tienen que sustentar este acuerdo político" que se está acabando de perfilar, ha destacado el líder republicano.

Sobre las votaciones en comisiones parlamentarias que no se han podido materializar porque tenían que reflejar el voto ponderado de los grupos del pleno, ha defendido que deben respetarse "los diputados que corresponden en función de las elecciones, no en función de la casuística" en que se encuentren.