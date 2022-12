Torrent: el Govern ha hecho "de todo y más" para ayudar a proyectos tractores del coche eléctrico

Destaca que el peso industrial en el PIB catalán es el más grande de los últimos 14 años, con un 20,3%

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha defendido que la Generalitat ha hecho "de todo y más" para ayudar a proyectos tractores del vehículo eléctrico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y la reindustrialización de la planta de Nissan en la Zona Franca.

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, después de que esta semana el proyecto D-Hub, liderado por QEV Technologies y B-Tech, haya presentado avales para recibir 65 millones del Perte VEC, 43 millones menos de los 107 previstos inicialmente.

El conseller ha destacado que habrá una segunda convocatoria del Perte VEC, que proyectos que hayan podido quedar fuera tendrán una segunda oportunidad, y que se ha "protegido y salvado" a los proyectos tractores.

"Hay suficiente musculatura para que el 'hub' empiece a andar y su proceso industrial. Falta acabar el proceso de licitación de los terrenos", ha insistido.

Ha defendido que la Generalitat apostó al 100% para que el Institut Català de Finances (ICF) avalara el 'hub', aunque el Ministerio de Industria no lo aceptó al considerar que una entidad pública no podía avalar fondos públicos y que no cuenta con ficha bancaria.

Ha destacado que Catalunya actualmente tiene el peso industrial en el PIB más grande de los últimos 14 años, un 20,3%, lo que según él significa que hay un "inicio de recuperación industrial", y ha llamado a aprovechar la ventana de oportunidad a nivel europeo que supone que muchas empresas se estén planteando relocalizar su producción en el continente.

Sobre el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) hasta 2025, que contiene 152 acciones concretas que prevén movilizar más de 3.000 millones de euros, ha defendido que es "clave" que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat para el año que viene.

"Los Presupuestos para 2023 son imprescindibles y aquí está la responsabilidad de los grupos de entenderlo y de hacer un esfuerzo desde un punto de vista de responsabilidad política", ha razonado.

HARD ROCK Y FISCALÍA

Preguntado por el complejo turístico de Hard Rock en Tarragona, después de que el alcalde de Salou (Tarragona), Pere Granados, asegurara este miércoles que se han "paralizado" los trabajos, Torrent ha dicho que no les consta que haya habido ninguna noticia relevante en este sentido.

"No nos constan estas noticias. Es un proyecto que desde un punto de vista territorial lo gestiona Territorio. Por lo que sabemos nosotros, el conjunto del Govern, no nos consta ningún cambio y modificación en la tramitación", ha añadido.

Granados responsabilizó al Govern de esta decisión y recordó que la empresa prevé una inversión inicial de 700 millones de euros, según adelantó 'Tac12'.

El conseller también ha lamentado que la Fiscalía Superior de Catalunya anunciara al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un recurso contra la sentencia que absolvió de desobediencia a los miembros de la Mesa del Parlament que presidió Torrent.

"Es un escándalo, que estemos acostumbrados no quiere decir que se tenga que denunciar. La Fiscalía, que no mueve dedo cuando hay espionaje masivo en Catalunya con pruebas evidentes, y en cambio cuando hay una sentencia que nos absuelve desde un punto de vista de sentido común y defensa de libertad de expresión, entonces corren a recurrir", ha criticado.