Un total de 114 víctimas de mutilación genital femenina se reconstruyen el clítoris en Catalunya

Publicado 06/02/2019 18:26:38 CET

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 114 mujeres que sufrieron una mutilación genital femenina se han sometido a una intervención de reconstrucción del clítoris en Catalunya, entre las que hay 17 que se han operado en el Hospital Clínic de Barcelona desde 2016, y otras 97, en el programa gratuito que inició en 2007 Dexeus Mujer.

El sistema público catalán empezó a ofrecer esta posibilidad hace tres años, y desde entonces se han derivado al Clínic un total de 32 mujeres: 17 han sido operadas, en tres casos se descartó, y otras 12 no se presentaron, ha explicado a Europa Press el jefe del Servicio de Ginecología del centro, Francesc Carmona.

"Algunas mujeres tienen miedo, no se atreven a hablarlo, es tabú en algunos ambientes", ha explicado el médico, que ha añadido que les preocupa estos casos en los que no han podido contactar con ellas o que no han acudido a la cita porque es un porcentaje relativamente alto.

Ante esto, trabajan junto a la Conselleria de Salud de la Generalitat para difundir esta posibilidad, así como para garantizar la formación de los profesionales sanitarios: "Hacemos todo lo que podemos trabajando con fundaciones para llegar a las comunidades".

SENEGAL, GAMBIA, GUINEA Y MALI

Las chicas que se han operado en este centro --nueve en 2016, cuatro en 2017 y otras cuatro el año pasado-- tienen en su mayoría entre 19 y 42 años, y entre los países de origen destaca Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

En un comunicado, la Fundación Dexeus Mujer ha señalado que ha realizado un total de 150 visitas, y que las 97 que se han operado tienen una media de 27 años, y el 65% reside en Catalunya, la comunidad autónoma más numerosa entre estas pacientes.

El 25% es nacida en España, mientras que el resto llegó durante la infancia o la adolescencia de países como Senegal (22%), Mali (11%) y Gambia (10%), entre otros países, mientras que las operaciones se acompañan de apoyo psicológico para romper el tabú.