El trabajador herido en el Mercado de Tarragona sigue en estado grave en el hospital Joan XXIII

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trabajador que resultó herido este martes mientras realizaba trabajos de reparación en un desagüe del Mercado Central de Tarragona sigue ingresado en el hospital Joan XXIII en estado grave pero "estable", según explican fuentes de Salut a Europa Press.

El accidente, en el que murió otro trabajador, se produjo sobre las 20 horas en el aparcamiento cercano al Mercado, donde se generó una acumulación de monóxido de carbono.

Los Mossos d'Esquadra siguen investigando el accidente para tratar de esclarecer las causas.