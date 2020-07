Los trabajadores de Nissan no acuden a la primera reunión del proceso de consultas

Aseguran que no reconocen el proceso porque no ha finalizado el europeo y no tienen toda la información

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los trabajadores designados por los comités de empresa locales para negociar durante el proceso oficial de consultas entre la dirección de la compañía y los trabajadores no han acudido a la primera reunión, que estaba prevista para este lunes.

En un comunicado, la compañía ha lamentado que los trabajadores no hayan acudido a la reunión y ha reiterado "la importancia de abrir un diálogo con el fin de poder avanzar en las negociaciones".

El vicepresidente ejecutivo de Nissan para Rusia y responsables de la gestión del proceso de consultas, Frank Torres, ha hecho un llamamiento a que todas las partes se sienten a negociar porque "el diálogo es la mejor manera de avanzar".

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han explicado que no reconocen la apertura del proceso de consultas local porque aún no ha finalizado el europeo y no tienen toda la información necesaria.

"No hemos acudido por responsabilidad sindical. Necesitamos el informe del comité europeo para saber por qué nos cierran", ha señalado sobre el proceso, que tiene una duración de 30 días, según la ley.

Nissan registró el martes pasado, día 30 de junio, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 2.525 trabajadores en Catalunya, día en el que quedó iniciado el proceso de consultas con el comité designado por representantes sindicales de las empresa locales.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, explicó la semana pasada que convocarían a mediar a principios de esta semana.