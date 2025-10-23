El tráfico en el Port de Tarragona crece un 10,5% en septiembre

Archivo - Vista general de Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico portuario del Port de Tarragona creció un 10,5% interanual en septiembre, hasta 2,67 millones de toneladas movidas, informa en un comunicado este jueves.

Los líquidos a granel son el grupo con una mayor cantidad de mercancía movida, con 1,56 millones de toneladas, aunque el que más crece son los sólidos a granel, con un aumento del 29,1%.

El Port ha explicado que el incremento también se debe a la recuperación del turismo de cruceros, que creció un 19,4% en número de pasajeros en septiembre.

La infraestructura ha explicado que septiembre ha sido un mes "excepcional" en los materiales para la construcción, con un incremento del 126,8% interanual.

También ha destacado los productos siderometalúrgicos, con un aumento del 63,2%, con 582.144 toneladas, impulsados por el mineral de hierro, que ha aumentado un 13,3%, hasta 519.027 toneladas.