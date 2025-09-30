Trànsit apuesta por señales específicas en curvas peligrosas para reducir accidentes de motoristas

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha apostado por seguir el modelo de Austria, país líder en la reducción de siniestralidad de motoristas, asegura, e implementar una señalización específica de curvas peligrosas y así reducir los accidentes en este tipo de vías.

Lamiel ha inaugurado este martes la jornada técnica sobre la seguridad de los motoristas en curvas peligrosas, en cuyas sesiones de trabajo se ha invitado al Ministerio de Transportes, la Conselleria de Territorio, las Diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, Mossos d'Esquadra y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, entre otros representantes, informa el SCT en un comunicado.

Además, la jornada ha contado con dos ponencias de un experto de la Junta de Seguridad Vial de Austria (KFV), Martin Winkelbauer, que ha señalado que desde 2015 establecen una señalización específica en curvas peligrosas de Austria, pintando y colocando marcas en el asfalto en el interior del rastreo donde se producen los accidentes.

Según él, sirven para que los motoristas lo esquiven y no se acerquen al eje de la carretera y tengan medio cuerpo en el carril opuesto, y ha señalado que actualmente cuentan con 80 puntos marcados en carreteras austriacas, con un modelo que se ha exportado a Luxemburgo.

En este sentido, Lamiel ha apostado por este modelo y ha añadido que el Plan de Seguridad Vial 2024-2026 establece que hay que seguir trabajando para adaptar las infraestructuras a la conducción en moto para hacerlas más seguras, con acciones como la implantación de carriles preferentes para motoristas en las entradas de grandes ciudades, como abrir el Bus-VAO de la B-23 a este colectivo.