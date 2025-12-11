Trànsit y Mossos intensificarán controles de alcohol y drogas en carreteras antes de Navidad

Archivo - Agentes de la unidad de Trànsit de Mossos d'Esquadra en un control - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinación con los Mossos d'Esquadra y Policías Locales, iniciarán este viernes 12 de diciembre una campaña intensiva de controles de alcohol y drogas en carreteras catalanas hasta el próximo domingo 21 de diciembre, y así concienciar a la ciudadanía los días previos a Navidad.

En este sentido, se harán de forma aleatoria y en cualquier momento del día en diversas carreteras de Catalunya para concienciar que conducir bajo los efectos del alcohol y drogas pueden provocar accidentes de tráfico mortales y graves, informa el SCT en un comunicado este jueves.

En la misma campaña de controles del año pasado se registraron 969 denuncias por positivo en alcoholemia (727 por vía administrativa y 242 por penal), lo que supone un 5,8% del total de pruebas de alcoholemia realizadas (18.178); por otro lado, se detectaron 513 positivos en drogas en los 1.021 tests realizados, un conjunto de cifras que reflejan que en 2024 se denunció una media de 211 positivos diarios.