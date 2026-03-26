Trànsit y Mossos prevén 1.038 controles en carreteras durante el dispositivo de Semana Santa

Archivo - Agentes de la unidad de Trànsit de Mossos d'Esquadra en un control, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en colaboración con los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo especial de tráfico para Semana Santa, que se iniciará el viernes 27 de marzo y finalizará el lunes 6 de abril y en el que prevén que se realicen 1.038 controles en las carreteras de Catalunya, según han informado este jueves.

La policía catalana desplegará 1.669 agentes, que se encargarán de vigilar los principales factores de riesgo que inciden en la siniestralidad, como la velocidad, las distracciones, la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y el uso adecuado de los sistemas de seguridad pasiva, y se prestará especial atención al colectivo vulnerable de motoristas.

DOS PERIODOS

En el dispositivo se distinguen dos periodos de elevada intensidad del tráfico, correspondiente con los dos fines de semana, que concentrarán las operaciones de salida y retorno del área metropolitana de Barcelona.

En la primera fase, del 27 al 29 de marzo, se espera que entre el viernes y el sábado salgan 580.000 vehículos, y que regresen unos 240.000 a lo largo del domingo, aunque no se prevén grandes retenciones.

En la segunda, del 2 al 6 de abril, la previsión es que salgan del Área Metropolitana unos 560.000 vehículos entre le jueves, el viernes y la mañana del sábado y que regresen 590.000 entre el domingo y el lunes de Pascua.

Las principales carreteras que pueden registrar retenciones significativas son: A-2, A-7, AP-7 Nord, AP-7 Sud, B-20, B-30, C-14, C-16, C-17, C-31 Nord, C-32 Nord, C-32 Sud, C-33, C-58, N-II, entre otras.

MEDIDAS ESPECIALES

Para minimizar las posibles retenciones, el SCT habilitará medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico.

En la operación salida, en la primera fase habrá limitaciones a vehículos pesados en la Ap-7 entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès (Barcelona) y, en la segunda, se instalarán en esta misma vía dos carriles adicionales de salida entre Montornès del Vallès (Barcelona) y Sils (Girona) y Martorell y Banyeres del Penedès (Barcelona), tramos en los que los camiones no podrán adelantar y tendrán que ir a un máximo de 80 km/h.

En la operación retorno, en la primera fase habrá limitaciones para vehículos pesados en la AP-7 entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès (Barcelona), así como en la A-2 entre Igualada y Abrera (Barcelona).

En la segunda fase, se instalarán dos carriles adicionales de retorno a Barcelona en la Ap-7, y otro en la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat (Barcelona).

En todos los tramos con carriles adicionales la velocidad máxima para turismos y motos estará limitada a 100 km/h, y estas medidas irán acompañadas por otras, como cierre de algunos accesos.

CONSEJOS

En la operación especial de Semana Santa participarán también 3 medios aéreos que efectuarán vuelos diarios para seguir el dispositivo y se colocarán radares en remolque y radares en línea en puntos conflictivos.

El SCT recomienda a los usuarios que se informen del estado del tráfico y que revisen su vehículo antes de desplazarse y apelan a una conducción responsable, evitando distracciones, respetando los límites de velocidad y absteniéndose de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.