Transportes avanza en las obras para reforzar el drenaje de la AP-7 en Cambrils (Tarragona)

Mapa de las obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando obras de emergencia para acondicionar el drenaje longitudinal de la AP-7 a su paso por Cambrils (Tarragona), informa en un comunicado este lunes.

Por ello, y con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, queda cortado desde este lunes el carril derecho de la autopista en sentido Barcelona, entre los kilómetros 261,8 y 270,3.

Este corte se producirá únicamente en días laborables, desde las 7.00 horas del lunes hasta las 13.00 horas del viernes, y los trabajos se llevarán a cabo en tramos máximos de 3 kilómetros.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se han habilitado los siguientes itinerarios alternativos, debidamente señalizados mediante paneles de mensajes variables: Salida 281, enlace de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), con conexión con la A-7 y Salida 265, enlace de Cambrils, con conexión con la A-7.

Los trabajos durarán aproximadamente dos meses.