El trayecto al trabajo se alarga 10 minutos cada día por la crisis de vivienda, según UGT Catalunya

Archivo - Varias personas en la estación de autobuses 'Fabra i Puig' - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha alertado de que el tiempo de desplazamiento al trabajo se ha alargado casi 10 minutos diarios en los últimos cinco años porque las viviendas asequibles cada vez están más lejos del lugar de trabajo.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado, tras analizar los datos del portal público 'Observatori de la Mobilitat', que sostiene que el alargamiento del trayecto supone un incremento de más de 220 horas anuales dedicadas solo a desplazamientos, lo que representa unos 9 días completos.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado la aplicación efectiva del Plan Sectorial Territorial de Vivienda de la Generalitat para incrementar vivienda protegida, así como políticas de vivienda asequible que permitan vivir cerca del puesto de trabajo.

En cuanto a la movilidad, ha pedido un incremento de la velocidad comercial de los buses urbanos, una red de bus exprés, el aumento de los puntos de conexión para vehículos eléctricos y la mejora de la fiabilidad del servicio de Rodalies, al tiempo que ha apostado por una mejora de las infraestructuras ferroviarias.

El sindicato también ha puesto el foco en los polígonos, y ha pedido un plan de choque en los polígonos de actividad económica enfocado en la mejora de la accesibilidad con movilidad activa (caminar y bicicleta) y de transporte público.