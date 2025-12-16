Tres heridos en Barcelona y Tarragona por el episodio de lluvias de este martes

Archivo - Ambulancia del SEM - SEM - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press de que se han registrado tres incidentes relacionados con el episodio de fuertes lluvias que este martes han afectado a Catalunya, sobre todo a la comarca del Barcelonès (Barcelona).

Se trata de una mujer que ha tenido que ser trasladada en estado menos grave al CUAP de Badalona (Barcelona), otra mujer que ha sufrido una caída en Montbrió del Camp (Tarragona) y que ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Reus en estado menos grave, y un hombre que ha sufrido un incidente en Òrrius (Barcelona) y que ha sido trasladado menos grave al Hospital de Mataró.

El teléfono 112 ha recibido un total de 1.026 llamadas relacionadas con este fenómeno, el 80% en el Barcelonès y casi la mitad por incidentes en Badalona, sin que haya ninguno destacable.