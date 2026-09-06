Tres heridos tras hundirse una embarcación en las Illes Formigues en Palamós (Girona)

Imagen de una embarcación de rescate - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas este sábado después de que una embarcación de 14 metros con 7 tripulantes topara con unas rocas en el Freu de les Formigues, en Palamós (Girona), lo que provocó su hundimiento, han informado los Bombers de la Generalitat y Salvamento Marítimo en sendos apuntes en 'X'.

Los bomberos desplazaron 4 dotaciones con ayuda del Grupo de Actuaciones Especiales Subaquático (GRAESub), a bordo de la salvamar Sirius de Salvamento Marítimo.

El dispositivo consiguió rescatar a las 7 personas, que se encontraban en la balsa salvavidas, y fueron evacuadas al puerto de Palamós, donde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) asistió a las heridas.