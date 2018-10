Tres responsables de la falsa ONG 'Yes we help' declaran este miércoles por presunta estafa

Publicado 23/10/2018 17:50:24 CET

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres responsables de la entidad 'Yes we help', una mercantil que ofrecía proyectos de voluntariado a jóvenes de entre 16 y 22 años en Ghana y Sri Lanka asegurando ser una ONG, declararán como investigados este miércoles en el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona por presunta estafa y abandono de menores.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez cita a Y.Z.M. y a otros dos responsables de la entidad, así como al representante de la mercantil, a raíz de la denuncia presentada por la abogada Ingrid Sagué, del bufete Sagué Abogados Penalistas, en nombre de unos 70 afectados.

El juzgado, tras admitir la denuncia y abrir diligencias, también ha acordado oficiar a la Embajada de Ghana en España para que informe sobre las causas por las que ha empezado a denegar la concesión de visados a todos los solicitantes que iban a viajar al país a través de 'Yes we Help'.

En la denuncia, recogida por Europa Press, se relata que los tres investigados, "puestos de común acuerdo y mediante la difusión de multitud de falsedades, han engañado a centenares de jóvenes y adolescentes" para que se apuntaran como 'helpers' pagando 850 euros en concepto de gestión y organización de proyectos de voluntariado en Ghana y Sri Lanka.

Según la denuncia, los investigados a través de campañas "fraudulentas" captaron 822 voluntarios, que aportaron 850 euros cada uno, de los que 519 aproximadamente se desviaron, por lo que se pudieron llegar a estafar supuestamente 426.618 euros.

Pese a asegurar que eran una ONG que operaba desde hacía dos años, relata la denuncia, la constitución de la sociedad 'Yes we help SL' se realizó el 23 de octubre de 2017: "YWH es una Sociedad Limitada, y por lo tanto, ni es una ONG, ni es una Fundación, ni ostenta ningún formato jurídico que tenga que ver con una organización sin ánimo de lucro, tal y como falsamente afirmaban los denunciados".

DATOS "FICTICIOS"

Los denunciados en su página web ofrecían datos "absolutamente ficticios" sobre sus actuaciones en los años 2016 y 2017, cuando todavía no había sido creada la sociedad, y lanzaron una campaña de marketing supuestamente fraudulenta para captar a jóvenes para realizar proyectos de voluntariado en Ghana y Sri Lanka, y anunciando también Tailandia, un destino al que nunca proporcionaron ningún servicio.

Los denunciantes aseguran que, además, se engañó con los proyectos de voluntariado supuestamente programados, ya que por ejemplo no contaban con ninguna de las licencias exigidas en Ghana para poder actuar en hospitales, colegios y orfanatos, y fueron los propios 'helpers' los que "tomaron las riendas de la organización" una vez llegados en los países de destino para poder realizar las acciones de voluntariado.

También relatan en el escrito que la persona contratada como 'project manager' en el país africano, que también figura entre los denunciantes, explicó que rápidamente sospechó de la veracidad de lo ofertado por el fundador de la ONG y que éste mismo le manifestó: "Lo importante es que los 'helpers' estén entretenidos realizando actividades lúdicas. Con cuatro fotos para Instagram con negritos, los voluntarios ya estarán contentos".

Además, durante el viaje, la "organización se desentendía absolutamente de todos los 'helpers", incluso de los menores, que presuntamente vivieron una situación de desamparo, y tanto los gastos como las dietas de los fines de semana y las noches de alojamiento sorpresivamente no estaban incluidas en el precio, y los alimentos proporcionados eran precarios, constata la denuncia.