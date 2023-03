Trias (Junts) plantea un diálogo con la restauración frente a la "confrontación permanente" de Colau

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcaldable de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha ofrecido diálogo y colaboración al comercio y la restauración de la ciudad frente a la "confrontación permanente que ha practicado a lo largo de ocho años y en que está cómoda (la alcaldesa) Ada Colau y su Gobierno" municipal.

Lo ha dicho en el desayuno que Barcelona Oberta y el Gremi de Restauració organizan con los alcaldables en la capital catalana, junto a los presidentes de ambas asociaciones, Gabriel Jené y Salva Vendrell, respectivamente, informa la candidatura de Trias en un comunicado este jueves.

"Los únicos que hablamos mal de Barcelona somos los barceloneses, hemos perdido la autoestima", ha opinado Trias, que cree que hay que actuar sobre la limpieza porque la ciudad está sucia y que hace falta liderazgo porque la percepción de la gente es que la ciudad es insegura, según él.

Ha reconocido que, si gana, no podrá gobernar solo, pero ha asegurado que no lo hará "con gente que está en contra de la actividad privada, que no entiende que hay que crear actividad económica para salir de la pobreza", en referencia a los comuns.

Sobre la tasa de terrazas, el alcaldable de Junts cree que es "exagerada", ha abogado por cambiar la confrontación por la colaboración con el sector y también por alargar los horarios de apertura de bares y restaurantes garantizando el descanso de los vecinos.

Trias ha descartado que se pueda "revertir" la actuación urbanística en la calle Consell de Cent, pero sí que podrá hacerse en algunos chaflanes del Eixample.

El candidato a la alcaldía ha avisado de que el debate sobre la apertura de los comercios en días festivos tiene que pasar por "una gran negociación, en la que también se tienen que tener en cuenta los ejes comerciales".