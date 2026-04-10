Trias urge a Junts a decidir el candidato para Barcelona: "Tenemos que tomar una decisión"

Archivo - El líder de Junts, Xavier Trias (1d) durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha urgido a Junts a decidir el cabeza de lista en las elecciones municipales de 2027: "Tenemos que tomar una decisión. Yo soy de los que cree que la deberíamos haber tomado antes", ha señalado.

Así se ha expresado en una entrevista en 'Els matins' de TV3 al ser preguntado por la elección del candidato posconvergente en la capital catalana, sobre la que este miércoles el secretario general de Junts, Jordi Turull, explicó que la dirección hará una propuesta en firme antes de verano.

Trias ha recordado que él fue nombrado medio año antes de las últimas elecciones, en 2023, pero ha avisado: "En este caso, que no tenemos ningún conejo en la chistera, es una decisión que hay que tomar con cierta rapidez. Cuanto más pronto, mejor".