El Trueta de Girona inaugura el nuevo Hospital de Día Pediátrico para tratamientos especializados

GIRONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Trueta de Girona ha inaugurado el nuevo Hospital de Día Pediátrico, que concentra tratamientos especializados en un espacio adaptado para los niños, "más cómodo y agradable", informa el centro en un comunicado este martes.

Se ubica en la primera planta del Trueta y consta de una sala abierta con cuatro puntos de atención a usuarios, un box para la asistencia a pacientes frágiles, zona de control, almacenaje y preparación de la medicación.

Atenderá a menores de hasta 15 años en seguimiento por cualquier subespecialidad pediátrica, cirugía, enfermería o por el Equipo de Atención al Paciente Crónico Complejo y Paliativo, y la entrada en funcionamiento de esta área "permite agrupar actividades que hasta ahora se realizaban en diferentes zonas del Trueta".

La inversión de la obra ha sido de 83.900 euros y la Fundació Barça ha financiado la adecuación del espacios desde el punto de vista de la atención centrada en los niños a través del programa 'Polseres Blaugranes', con juegos y otros elementos decorativos que permite que los niños se puedan distraer durante los tratamientos.

La actividad del Hospital de Día Pediátrico es de lunes a viernes y la previsión es que cada semana atienda a entre 30 y 40 niños, junto con sus acompañantes.