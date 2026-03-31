El Trueta de Girona permite que un familiar acompañe a un menor hasta el quirófano en cirugías

Archivo - Fachada y entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, en una imagen de archivo - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha implantado este marzo un nuevo protocolo que permite el acompañamiento familiar o de un cuidador hasta el quirófano en el caso de las cirugías pediátricas, informa en un comunicado este martes.

Con esta iniciativa, los niños que tienen que ser intervenidos pueden estar acompañados de uno de los progenitores hasta el momento en el que se duermen por efecto de la anestesia, y responde a estudios que indican que hasta el 60% de niños experimentan ansiedad preoperatoria y quiere minimizar este impacto emocional.

El protocolo cuenta con la colaboración de Pallapupas, que "refuerzan este acompañamiento en la sala de operaciones" con actividades lúdicas y técnicas de distracción para reducir el estrés del niño.

La medida amplía las opciones de acompañamiento al menor que hasta ahora llegaban hasta la puerta de acceso del área quirúrgica y, a partir de ahora, un progenitor podrá acceder hasta el mismo quirófano en todas las cirugías pediátricas programadas de lunes a viernes para niños de hasta 14 años.

Cuando el niño alcanza un nivel "óptimo" de sedación, el progenitor sale acompañado de personal sanitario para quitarse la ropa quirúrgica y acceder a la sala de espera y, una vez finalizada la operación, el progenitor o acompañante puede estar presente en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).