El TSJC admite a trámite la demanda del Comú contra el Poum de Lleida

Publicado 17/01/2019 12:35:29 CET

LLEIDA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comú de Lleida ha explicado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha admitido a trámite la demanda judicial contra Plan de Ordenación Urbana Municipal (Poum) que la agrupación de electores presentó por nulidad de procedimiento.

"La demanda presentada por el Común de Lleida contra la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana Municipal (Poum) por nulidad de procedimiento ha sido admitida a trámite y, en consecuencia, el planeamiento urbanístico queda impugnado", ha asegurado en un comunicado la agrupación de electores, que cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento.

"Ante esta situación, apelamos al sentido común para detener la tramitación del plan urbanístico y no llevar al pleno la aprobación provisional del Poum prevista para febrero o marzo", recalca.

El Comú ha propuesto volver a abrir el proceso para hacer el nuevo Poum, dando esta vez todo el tiempo necesario para hacer un nuevo estudio demográfico y un debate en profundidad y con participación de todos los sectores sobre las necesidades de la ciudad y posteriormente hacer una segunda aprobación inicial, esta vez pidiendo la preceptiva autorización a la Generalitat.

"Esta es la única forma de no desperdiciar el trabajo y los estudios técnicos encargados a la universidad y varias empresas, valorados en más de medio millón de euros, subsanando el procedimiento y haciéndolo bien", señalan.

El Comú pide sensatez a Cs y PP, partidos que según la agrupación de electores tienen en sus manos evitar una aprobación provisional a dos meses de unas elecciones municipales de un Poum "que no sólo no responde a las necesidades reales de la ciudad, que empeora el planeamiento actual, y que no tiene consenso ciudadano ni político, sino que está impugnado y en precario y que por tanto puede provocar un gran derroche económico para la ciudad".