El TSJC juzga a Lluís Puig en ausencia porque "ha sido correctamente citado" y la ley lo permite

La acusación particular y la defensa se han opuesto

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que preside el tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJC, ha acordado celebrar el juicio al exconseller de Cultura, Lluís Puig, en ausencia al no haber comparecido en el juicio --ni por videoconferencia ni de forma presencial-- y ha subrayado que fue "formal y correctamente citado".

Así lo ha acordado el tribunal tras retirarse a deliberar durante 15 minutos después de la fase de cuestiones previas, en la que el fiscal José Joaquín Pérez ha introducido una modificación en su escrito de calificación que finalmente el tribunal ha inadmitido alegando que el ministerio público debe "respetar los términos fácticos y jurídicos" de los hechos, puesto que el procesado, que será juzgado en ausencia, tiene que conocerlos.

Barrientos también ha manifestado que el proceso judicial "no puede quedarse en 'stand by'" hasta que la legislación belga permita establecer la videollamada, un hecho que ya motivó la suspensión del juicio el pasado mes de octubre, teniendo en cuenta que ya han transcurrido unos tiempos excesivamente dilatados desde el inicio de la causa, en sus palabras textuales.

Además, Barrientos ha añadido que puede celebrarse en su ausencia, como pedía la Fiscalía, porque para la pena a la que se enfrenta Puig --de multa e inhabilitación--, la ley lo permite y ha subrayado que, en la citación, que firmó personalmente el procesado, se le comunicaba que en caso de "ausencia injustificada", se podría celebrar el juicio.

ACUSACIÓN Y LA DEFENSA SE OPUSIERON

El abogado de la acusación particular, Jorge Español, que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ha pedido "la nulidad de este juicio y la conformación de un nuevo tribunal" alegando que su libertad de defensa no ha sido respetada por el tribunal, lo que los sitúa en una situación de temor y de miedo, en sus palabras textuales, a que la Sala no atienda sus peticiones y que no está en condiciones de poder hablar.

En la fase de cuestiones previas, la defensa de Puig, que ejerce el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, también ha pedido la suspensión del juicio argumentando que no se puede celebrar en ausencia del acusado porque "no se cumplen los requisitos" legales para ello y ha añadido que el exconseller sí tenía la intención de declarar.

Asimismo, Alonso-Cuevillas ha propuesto nueva prueba documental, aportando hasta siete nuevos documentos a la sala, y un nuevo testigo, el que era el jefe de museos de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, y ha protestado porque, aunque ha dicho que celebra que se haya elaborado un guión del juicio, ha lamentado que las partes se hayan "tenido que enterar por la prensa y que el tribunal no haya tenido la deferencia" de comunicárselo.

También se ha quejado de que la Fiscalía haya modificado su escrito de conclusiones provisionales antes del juicio, introduciendo un matiz fáctico, en sus palabras textuales, que generaría al acusado una "indefensión absoluta".

Sin embargo, "considera el tribunal que se dan todas las circunstancias necesarias para celebrar" el juicio en ausencia y dice que, como la legislación belga lo impide, se le ofreció la alternativa presencial.