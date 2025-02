Lluís Puig espera salir "bien" del juicio y poder volver como diputado de Junts al Parlament

Asegura que desconocen dónde y cómo están las obras de arte de Sijena

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconseller Lluís Puig ha asegurado que espera salir "bien" del juicio que arranca este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre las obras de arte del Monasterio de Sijena (Huesca) y poder volver a Catalunya como diputado de Junts al Parlament.

"Espero salir bien (del juicio), poder cumplir mi sueño de volver al salón de plenos del Parlament de Catalunya como diputado y que termine este expediente que seguramente no debería haber empezado nunca", ha asegurado en un video que tenía que emitirse en el acto de apoyo que Junts ha organizado ante el TSJC, pero que no ha podido hacerse porque no se escuchaba el audio.

Puig, que reside en Bélgica, ha lamentado que en diciembre de 2017 acudieran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "con escopetas y ametralladoras para llevarse" las obras del Museu de Lleida.

"Unas obras que estaban bien guardadas, conservadas, preservadas y expuestas para todos los públicos en el Museu de Lleida. Ahora no sabemos dónde están ni cómo están, y qué piensan hacer con ellas", ha criticado.

También ha agradecido a los que han acudido al acto para apoyarle, entre los cuales estaban los principales cuadros de Junts, encabezados por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del Parlament, Josep Rull, y han estado presentes los diputados de ERC Marta Vilalta y Juli Fernàndez.

Al final del acto se han sumado a la foto con todos los dirigentes políticos las hermanas de Lluís Puig, acompañadas de una 'estelada'.