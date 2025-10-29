El túnel de Parpers en la C-60 entre Argentona y La Roca (Barcelona) renueva su asfalto

Archivo - El túnel de Parpers en la C-60 - DEPARTAMENT DE TERRITORIO - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Territorio de la Generalitat ha completado las obras de renovación del túnel de Parpers en la C-60, entre Argentona y la Roca del Vallès (Barcelona), para favorecer la comodidad y la seguridad en la conducción.

Se ha aplicado un asfalto especial para favorecer la resistencia y la durabilidad, reducir el coste de conservación, mejorar la estabilidad a altas temperaturas y mejorar la impermeabilización, informa el Departament en un comunicado este miércoles.

El túnel está formado por dos tubos, uno por cada sentido, de dos kilómetros de longitud y con dos carriles de circulación cada uno y por él pasan diariamente más de 56.000 vehículos.

La obra se ha hecho en dos fases de noche y ha contado con una inversión de 2,6 millones de euros, que también se han destinado a renovar el asfalto en los accesos al túnel, en un tramo de 1,5 kilómetros adicionales en cada sentido.

La C-60 es el vial que conecta Granollers y Mataró (Barcelona) y permite enlazar con otras vías como la AP-7 y la C-32.