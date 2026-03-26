El turismo y hostelería de Girona prevé una ocupación de entre el 70% y 85% en Semana Santa

Archivo - Numerosas personas en la playa en la Costa Brava, en Tossa de Mar (Girona). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona prevé que la ocupación hotelera entre el 28 de marzo y 6 de abril, coincidiendo con el periodo de Semana Santa, se sitúe entre el 70% y 85% dependiendo de la zona de la provincia, explica este jueves en un comunicado.

Por zonas, los datos de la entidad señalan que en la costa se prevé que un 80% de los alojamientos hoteleros estén operativos: la media de ocupación en la zona norte de la Costa Brava oscilará entre el 65% y 70%, mientras que en la zona sur se prevé de entre el 75% y 85%.

Respecto a las comarcas de interior de la provincia las previsiones de la entidad pasan por una ocupación de entre el 75% y el 80%; en las de montaña, la cifra oscilará entre un 75% y 85%, dependiendo de la zona, y en la ciudad de Girona se prevé una ocupación de entre el 80% y 85%.

La estancia media de los visitantes en el conjunto de Girona será de entre 2 y 3 días, siendo el viernes 6 de abril el que concentre un mayor número de clientes, y de origen mayoritariamente catalán, detalla la federación.

A pesar de estas previsiones, la federación ha destacado que las reservas de última hora tendrán un papel "clave" durante Semana Santa, incluso más que otros años, señala, ya que "algunas familias que tenían previsto viajar al extranjero han cancelado sus planes y esperan hasta última hora para reservar alojamiento en la provincia".