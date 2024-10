Turull descarta el apoyo de Junts a una moción de censura del PP: "Es una auténtica fantasía"

"Nosotros no estamos casados con nadie, nosotros no formamos parte de ningún bloque", sostiene

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este martes que Junts no apoyará una moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Una moción de censura de PP y Vox por parte de Junts es una auténtica fantasía. Si alguien quiere fantasear, tiene todo el derecho del mundo".

Así se ha expresado en declaraciones a periodistas en Sitges (Barcelona) preguntado por las declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borràs, tras decir que el partido no descarta "absolutamente nada".

"Es un no como una casa de 'pagès'", ha sostenido Turull, que ha afirmado que lo que ha dicho Borràs es que nadie hable en nombre de Junts.

En este sentido, ha dicho que los votos de Junts no son de nadie, ni de un bloque ni de otro: "El balance que haremos de lo que estamos negociando en Madrid lo haremos en su momento".

"Nuestros votos no los puede dar nadie por descontado. Nosotros no estamos casados con nadie, nosotros no formamos parte de ningún bloque, nosotros solo estamos casados con Catalunya", ha concluido.

'CASO KOLDO'

Preguntado por las informaciones relativas al 'caso Koldo', Turull ha pedido "más información y menos rumorología" y explicar todo lo que se tenga que explicar, y ha dicho que respeta la presunción de inocencia.

Asimismo, respecto a una comisión de investigación, ha señalado que en Junts están "concentrados" en la comisión relativa a la 'Operación Catalunya' y en la de los atentados del 17 de agosto.

"En esta guerra que hay en el Congreso de los Diputados con temas de estos entre el PP y el PSOE nosotros no entramos. Nosotros, como he dicho, vamos a defender Catalunya", ha zanjado.