Turull insiste en el "frente común" con ERC por el concierto y les avisa de que deberán definirse

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, con el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés - JUNTS

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido este jueves en la necesidad de hacer un "frente común" con ERC en el Congreso para lograr el concierto económico, y les ha avisado de que deberán definirse al respecto.

En declaraciones a los medios tras reunirse con Cecot, ha recordado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo al acuerdo de financiación de ERC y el Gobierno, cuya redacción será el texto que, con los republicanos, ya han votado en otras ocasiones en el Parlament.

"El texto alternativo será el texto que nosotros, conjuntamente con ERC, ya hemos votado en el Parlament. La primera votación en que se deberán definir los diputados catalanes será si están por negociar en la línea del concierto o no", ha explicitado.

Para Turull, hay que aprovechar la "debilidad" política del Gobierno frente a la fuerza que pueden tener los votos de los independentistas en el Congreso para conseguir el concierto, dejando claro que difícilmente tendrán otra oportunidad así.

Tras explicar que han tenido encuentros con ERC, se ha mostrado dispuesto a tener las que sean necesarias para lograrlo y ha llamado a aprovechar el trámite parlamentario del texto para negociar.

Además de reclamar de nuevo la publicación de las balanzas fiscales, ha manifestado que supone que se llevará a cabo la reunión que Junqueras pidió al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont: "Deben quedar en el día", ha concretado Turull.