Turull (Junts) acusa al Govern de tapar su "mala gestión" fomentado la polarización

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes al Govern de la Generalitat de tapar su "mala gestión" fomentando la polarización, por lo que ha reclamado superar esta situación para poder progresar en todos los campos con persistencia, coraje y unidad.

"Somos un solo pueblo y cuando hemos ido unidos hemos podido salir adelante", ha defendido tras la tradicional ofrenda floral al monumento Rafael Casanova, que el partido ha hecho acompañado del presidente del PNV, Aitor Esteban.

También ha invitado a todos a acudir a la manifestación de la Diada y a "no convertir la revolución de las sonrisas en la revolución del odio", porque considera que sería letal para Catalunya.