Turull (Junts) avisa de que volverán a rechazar la senda de déficit si no contempla más margen

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para valorar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a 26 de junio de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado de que volverán a rechazar la senda de déficit cuando se lleve de nuevo a votación en el Congreso este jueves si no contempla más margen para las comunidades.

"Si es lo mismo votaremos que no, es un escándalo", ha subrayado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ir más allá de lo que planteaba el PP cuando gobernaba en este ámbito.

Tras insistir en que el voto de Junts se verá en el marcador en cada votación que se lleve a cabo, ha asegurado que ya no les sorprende "casi nada" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que admitiera los incumplimientos con su formación, pero ha dejado claro que no cambiarán su estrategia.

Así, sobre qué votarán cuando se lleve a votación el decreto de aumento de subida de las pensiones, no lo ha concretado pero sí ha defendido la necesidad de que se adapten al coste de la vida: "No puede vivir igual un pensionista catalán que un pensionista del resto del Estado".

"PREPARADOS"

Además de rechazar de nuevo la posibilidad de impulsar una moción de censura con el PP contra el Gobierno, ha manifestado que están preparados para afrontar un posible avance de las elecciones generales.

También ha evitado pronunciarse sobre el incremento de Aliança Catalana (AC) en las encuestas, alegando que el objetivo de Junts es ser alternativa al Govern de Salvador Illa, y sobre si pactarán con la formación de Sílvia Orriols tras las municipales.

OAC

Sobre las negociaciones para buscar un relevo al actual director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Miquel Àngel Gimeno, Turull ha criticado que no ha habido "ningún contacto de nivel" para intentar encontrar un nombre de consenso.

"¿Ha habido alguna llamada de Illa o del conseller al que se le haya encargado este tema al grupo de Junts para intentar consensuar un nombre? No. Pero no es una cosa que dependa del Govern, depende del Parlament", ha recalcado.