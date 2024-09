Turull (Junts): Franco no pudo "aplastar la nación" ni lo harán Felipe VI o un juez

Asegura que "hay muchos ilusos que ya dan por enterrada" la causa independentista



BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que "ni los condes Duque de Olivares ni los Felipe V ni los Primo de Rivera ni los Franco pudieron aplastar la nación. No lo hará Felipe VI, no lo harán los 'llarenas', no lo harán los 'marchenas", en alusión a los jueces Pablo Llarena y Manuel Marchena.

"No lo harán incluso aquellos que tienen más vocación de delegado del Gobierno que de presidente de Catalunya y que quieren dormir las instituciones propias de Catalunya", ha dicho este miércoles en declaraciones a periodistas justo antes de la manifestación convocada en Barcelona por las entidades independentistas por la Diada.

Turull ha afirmado que "hay muchos ilusos que ya dan por enterrada" la causa independentista y ha añadido que desde Junts están más convencidos que nunca de sus objetivos, e invitan a la gente a tener esperanza y a incrementar su compromiso.

"Hoy no va de partidos. Hoy va de ciudadanos, hoy va de personas, hoy va de la fuerza de la gente, aquella fuerza que nos hizo ganar en un Estado a pesar de tanta represión", ha añadido junto a otros miembros del partido, como la presidenta, Laura Borràs, y el presidente del grupo del Parlament, Albert Batet.

PRIORIZAR LA INDEPENDENCIA

En este sentido, ha abogado por la autoexigencia para rehacer la unidad independentista y priorizar la independencia: "Nos tenemos que poner de acuerdo con esta hoja de ruta nueva que tenemos que hacer ante lo que ha pasado".

"El Estado español está viviendo una regresión democrática increíble: no solo el golpe de toga que han hecho respecto al Estado los jueces; también estamos viendo a algunos dirigentes políticos que los que los parlamentos son un estorbo", ha criticado.

Respecto al presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, y sus palabras sobre Aliança Catalana, Turull ha asegurado que lo que dijo fue "que cualquier persona independentista es bienvenida" y que, por tanto, lo respeta.

"El compromiso de Lluís Llach por la democracia, por la libertad y por Catalunya es absolutamente innegable", ha defendido.