Turull (Junts) pide unidad para no caer en la "revolución del odio de unos contra otros"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, interviene antes de la ofrenda floral del partido en el Fossar de les Moreres de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha llamado a los independentistas a actuar con unidad, que no uniformidad, para conseguir sus objetivos: "Somos muchos y podemos ser aún más de forma muy imparable si no convertimos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio de unos contra otros".

En su intervención este jueves antes de la ofrenda floral de Junts y de la JNC en el Fossar de les Moreres de Barcelona, junto al líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado que el independentismo no sumará adeptos si cae en este tipo de dinámicas y si se pierden "los valores que siempre han iluminado" a Catalunya.

Ha recordado que hitos como el 1 de octubre fueron posibles porque miles de personas, "gente de todo tipo, de todas las edades, de todos los orígenes y condiciones" lucharon y porque las instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía iban a la una.

"REPRESIÓN CONSTANTE Y LATENTE"

Evocando 1714, Turull ha afirmado que España ha ejercido una "represión constante y latente" contra los catalanes, y que a pesar de ello han persistido, y que lo seguirán haciendo en un momento como el actual en que, ha sostenido, el Govern ha optado por la sumisión.

"Un Govern que, en vez de defender los intereses de los catalanes y de Catalunya frente al Estado, se pone del lado del Estado contra los intereses legítimos de Catalunya. Un Govern que dice que quiere pasar página y a la que intenta pasar página, en la página siguiente sale la misma España de siempre", ha expresado.

Lo ha ejemplificado en los agravios que cree que sufren los catalanes en temas como la represión, el "expolio y ahogamiento económico", el espionaje, el incumplimiento de los compromisos, los trenes que no funcionan y la voluntad de empequeñecer el catalán.

JORDI MARTÍ

Por su parte, Martí ha destacado la importancia del acto de recuerdo en el Fossar: "Algunos venimos cada año, desde hace muchos años, desde hace décadas", y ha dicho que lo hacen de forma inconformista y persistente.

Ha coincidido en la llamada a la unidad: "En este país, cuando hemos ido juntos, hemos llegado a cuotas de poder y soberanía muy importantes".

También se ha dirigido al alcalde, Jaume Collboni, de quien ha criticado que no demuestra sensibilidad con lo que implica que Barcelona sea capital de Catalunya y por su historia milenaria: "Lo vemos a diario, en hechos pequeños, cotidianos, casi diarios, que sumados dibujan una agenda muy clara que quiere llevarnos a ser una simple cocapital española".

Y se ha erigido en alternativa a Collboni que, aunque es alcalde, ha dicho, no gobierna la ciudad y renuncia a defender el catalán: "Si la ciudad y el catalán sobrevivieron a los Borbones, también sobrevivirán a los socialistas y también resistirán al PP y a Vox y a los que vengan en un futuro".