Turull (Junts) presentará recurso contra la resolución del TS: "Nos veremos en Europa"

El secretario general de Junts, Jordi Turull - EUROPA PRESS

Asegura no necesitar "ningún cargo público para trabajar intensamente por la independencia"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este lunes que presentará recurso contra la resolución del Tribunal Supremo (TS), que le condena por desobediencia en un concurso con malversación después de revisar la sentencia del 'procés' al amparo de la reforma del Código Penal que eliminó la sedición y modificó la malversación, y ha dejado claro que quiere llegar hasta la justicia europea.

"El Supremo me podrá condenar e inhabilitar de por vida jurídicamente, pero queda claro que no me inhabilitará ni un solo minuto de mi compromiso en hacer efectiva la independencia. No necesito ningún cargo público para trabajar intensamente por la independencia", ha recalcado en rueda de prensa.

Todo ello después de que, tras la revisión del Código Penal, el Supremo también ha condenado al líder de ERC, Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa por desobediencia con malversación, pero ha eliminado las penas de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; del exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez; de los exconsellers Josep Rull y Quim Forn, y del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

"Presentaremos los recursos que sean posibles. Nos veremos en Europa. Es donde hay justicia con mayúsculas y no venganza, que es lo que encontramos en la cúpula judicial española", ha asegurado Turull, que ha reiterado que no buscan ni trabajan por soluciones personales.

Al preguntársele si contemplan que Sànchez, Rull y Forn vuelvan a la política activa tras extinguirse sus penas, ha señalado que no hacen "cálculos políticos y, menos aún, partidistas" sobre la resolución del Supremo, pero sí les preocupa la afectación que pueda tener sobre las personas que están pendientes de juicio por causas relacionadas con el 1-O.

En su opinión, el resultado de la reforma del Código Penal es "inverso a lo que se pretendía" ante la interpretación que hace el Supremo de los delitos de malversación y desórdenes públicos, y cree que también deja todo abierto para que se pueda aplicar el criterio que se quiera en el caso de los que viven en el extranjero.

1-O

"Nada ha cambiado. El TS sigue haciendo de legislador, opinador político y de justiciero", ha lamentado el dirigente de Junts, tras rechazar una reforma penal que, a su juicio, sigue criminalizando el 1-O.

También ha reprochado que ERC negociara la reforma del Código Penal "sin contar con el resto" y ha considerado que no han logrado su objetivo de la desjudicialización del conflicto.