Turull (Junts) reitera que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y que la presión recae en Sánchez

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado este sábado que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y que la presión recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido", ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), uno de los puntos de Catalunya donde este sábado Junts ha instalado paradas en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer'.

Ha calificado de "anomalía democrática" que Sánchez piense en tirar adelante las iniciativas en el Congreso sin contar con mayoría y ha dicho que es el presidente quien debe explicar como piensa afrontar esta situación, textualmente.

Preguntado por el apoyo a una posible moción de censura ha afirmado que "quien tiene el botón de elecciones o no elecciones es el presidente" y ha pedido que este problema no se traspase a Junts.

Sobre el bloqueo a las iniciativas en el Congreso ha dicho que su formación está en "concurso de acreedores" por lo que quieren cobrar todo aquello que acordaron con el Gobierno, y ha añadido que Sánchez se encontrará el resultado en el marcador de las votaciones, en sus palabras.

JUNTS "SE EXPLICA"

En referencia a la campaña impulsada por el partido en todo el territorio, ha explicado que están haciendo charlas para que "cualquier persona pueda escuchar las propuestas en todos y cada uno de los temas que tiene el país como reto".

"Los ciudadanos están sedientos de propuestas y de esperanza, porque unos se resignan y los otros solo gritan", ha sentenciado.