Turull (Junts) ve el aval a la amnistía como una "gran victoria" y urge al TC a posicionarse

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el abogado Gonzalo Boye tras el aval del TJUE a la Ley de Amnistía. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado este jueves que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía supone una "gran victoria" de Catalunya y para el independentismo en particular, y ha urgido al Tribunal Constitucional (TC) a posicionarse antes de las vacaciones de verano.

Lo ha dicho en una rueda de prensa junto al abogado Gonzalo Boye y miembros de la dirección, ha explicado que han estado conectados con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y con los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que han reaccionado "con una gran satisfacción porque el camino no ha sido nada sencillo".

"Cuando se persiste se gana. Hoy Europa ha hablado, a vuelto a hablar y de forma muy claro. Ya es la tercera victoria que hay en Europa", ha recalcado Turull, pese a admitir que esto no significa que Puigdemont pueda volver mañana a Catalunya porque, a su juicio, ahora deberán librar una nueva batalla con la cúpula judicial española.

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