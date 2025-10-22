Tyrone Huggins protagoniza el monólogo 'To Move in Time' en el ciclo Flaix de Tardor de Barcelona

Se podrá ver el 24 y 25 de octubre en la Fundació Joan Brossa

Tyrone Huggins protagonizará, en el marco del ciclo Flaix de Tardor-BCN, el monólogo 'To Move in Time' de Tim Etchell, de la compañía británica Forced Entertainment, que llega por primera vez a Catalunya.

El espectáculo, que se podrá ver el 24 y 25 de octubre en el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa de Barcelona, es un monólogo "vibrante y especulativo sobre los viajes en el tiempo, la memoria y las decisiones que determinan una vida", informa el Flaix en un comunicado de este miércoles.

El texto da voz a un hombre sin nombre que imagina qué haría si pudiese viajar en el tiempo, desde corregir errores y evitar traumas hasta hacerse rico o cambiar la historia, y lo hace "con humor, ternura y un punto de melancolía".

ETCHELLS Y HUGGINS

Tim Etchells es escritor, director y artista multidisciplinar establecido en el Reino Unido, y está considerado "uno de los creadores más influyentes del teatro europeo contemporáneo".

Fundador del colectivo Forced Entertainment, su obra "ha redefinido los límites de la performance y el lenguaje escénico durante más de 4 décadas".

El intérprete Tyrone Huggins es una "figura clave" del teatro británico con más de 40 años de trayectoria; es confundador de la compañía Theatre Co-operative, y ha trabajado con la Royal Shakespeare Company, Improbable o Eclipse Theatre, entre otros.