La UAB investirá doctora Honoris causa a la filósofa Judith Butler

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprobado el nombramiento como nuevos doctorados Honoris causa a la filósofa estadounidense Judith Butler, la veterinaria Emmanuelle Soubeyran y el economista Matthew O. Jackson.

Según ha informado la UAB este viernes en un comunicado, las ceremonias de investidura, todavía sin fecha, tendrán lugar a lo largo de 2026.

Butler ocupa la cátedra distinguida de la Universidad de California en Berkeley en literatura comparada, y la UAB quiere reconocer sus aportaciones en los campos de la filosofía y la teoría feminista y 'queer' "como valores de justicia global y ética universitaria".

Emmanuelle Soubeyran es la directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal y la univesidad destaca que es una figura de referencia en los ámbitos de la salud animal y la salud pública veterinaria.

Matthew O. Jackson ocupa la posición de William D.Eberle Professor of Economics en la Universidad de Stanford y su investigación gira alrededor del estudio de la toma de decisiones de los agentes económicos y de las consecuencias que tienen para la sociedad.