La UB impulsa Facultat 18, una iniciativa para reforzar la cooperación con Palestina

Facultat 18, una iniciativa de la Universitat de Barcelona ante la situación del pueblo palestino - UB

Incluye una campaña para reconstruir el sistema universitario de la Franja de Gaza

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) ha impulsado la iniciativa Facultat 18, que pretende servir de altavoz institucional y académico sobre la situación del pueblo palestino, así como de vínculo permanente con las tres universidades públicas de la Franja de Gaza, ha anunciado la UB en un comunicado este lunes.

Se trata de una iniciativa inédita en el ámbito universitario que se inspira en el proyecto del Distrito 11 del Ayuntamiento de Barcelona y que se ha impulsado en coordinación con el gobierno municipal.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha explicado que esta iniciativa enlaza con el espíritu pionero que impulsó la UB como respuesta a la guerra de los Balcanes y en apoyo a Sarajevo en los 90: "La situación en la que está el pueblo palestino nos conmueve y nos interpela, y ahora que comenzamos un nuevo curso nos encontramos ante la obligación de seguir mirando de cara la realidad del pueblo palestino y de ofrecer, en consecuencia, una respuesta más contundente".

Guàrdia ha añadido que ningún pueblo debería sufrir nunca "crímenes de guerra o situaciones de apartheid y de ocupación, ni mucho menos acciones genocidas".

INICIATIVAS

La UB ha puesto en marcha una web que recogerá todas las acciones de la Facultat 18, así como una campaña de difusión y concienciación local e internacional.

Entre las primeras medidas, destaca una campaña para recaudar fondos que irán destinados a reconstruir el sistema universitario de la Franja de Gaza, en colaboración con las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) y otras agencias de la ONU y organizaciones humanitarias internacionales.

También, la concesión de un doctorado honoris causa a una figura internacional que haya sido relevante en la lucha contra el genocidio y actividades académicas de debate, divulgación y planteamiento de escenarios de paz.