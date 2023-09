Ubasart afirma que la amnistía es "el final de un camino de la desjudicialización"

Queralt (ERC): "El tema es prever qué podrán maquinar los jueces para no aplicarla"



BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha afirmado este viernes que la amnistía es "el final de un camino de la desjudicialización" en el que ha habido los indultos y la reforma del Código Penal, que ha considerado imprescindibles para llegar hasta aquí, en sus palabras.

Lo ha dicho en un acto organizado por Amnistia i Llibertat en el Ateneu Barcelonès junto al senador de ERC Joan Queralt y al jurista y exportavoz de ERC en el Congreso Joan Ridao, al que también han acudido la consellera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret; el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, y la eurodiputada de ERC Diana Riba, entre otros.

Ubasart ha instado a abrir un proceso de resolución material del conflicto político del cual la amnistía puede ser un punto de partida, a su juicio, para "dar por acabas ciertas derivas iliberales del derecho" y --textualmente-- desmontar una arquitectura de punición que dificulta avanzar en el diálogo.

Además, ha asegurado que la amnistía también puede "devolver a la política un conflicto de naturaleza política" y facilitar la gestión de la cuestión territorial.

"Cuando lo planteábamos en 2018 o 2019 lo veíamos mucho más difícil", ha sostenido la consellera, que ha asegurado que los que son optimistas, entre los que se ha incluido, defendieron que la amnistía llegaría.

JOAN QUERALT

Por su parte, el senador Joan Queralt ha defendido que la amnistía "no es un invento, es una herramienta de justicia" y ha instado a dar una solución cuando hay un conflicto.

"El tema es prever qué podrán maquinar los jueces para no aplicarla", ha sostenido Queralt, que ha asegurado también que el Tribunal Supremo (TS) ve la amnistía como un ataque, en sus palabras.

JOAN RIDAO

En la misma línea, el jurista Joan Ridao ha considerado que "la sentencia del 1-O y las actuaciones y los procesos son una auténtica aberración" y ha defendido la amnistía también está pensada con finalidades políticas.

"Hay gente como Alfonso Guerra que dice que es inconstitucional pero no dice por qué", ha valorado Ridao, que también ha asegurado que el hecho de que la amnistía no esté prevista en la Constitución no quiere decir que esté prohibida.