La Uccap reclama mejor financiación para la atención precoz a niños con trastornos del desarrollo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (Uccap) ha reclamado a las administraciones públicas reforzar la financiación y coordinación de los Servicios de Atención Precoz para garantizar una atención de calidad a los niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o en riesgo de sufrirlos, así como a sus familias.

La entidad considera "imprescindible" una actualización de la dotación de recursos para alcanzar la frecuencia de atención semanal recomendada, incrementar las actuaciones de prevención y garantizar el tiempo de estancia en el centro mientras el niño lo necesite, así como reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales, informa en un comunicado de este miércoles.

Según datos de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, más de 1.500 profesionales de la red de Atención Precoz de Catalunya atendieron a 52.657 niños y sus familias el año pasado.

"EFICAZ Y REAL"

En la última década, se ha observado un incremento del 244% de las familias atendidas, como refleja el informe 'Desarrollo infantil y atención precoz avanzada 2030', de la Uccap.

La Uccap ha reclamado una gestión intedepartamental "eficaz y real" de la atención precoz, con la participación coordinada de las conselleries de Derechos Sociales e Inclusión, Salud y Educación.

La presidenta de la Uccap, Gemma Garcia, ha subrayado que el objetivo es "establecer una puerta única de entrada" y un acceso ágil y coordinado a la red pública de atención precoz a todos los niños que lo necesiten.

La entidad defiende que, después de un período de apuesta decidida por parte de la administración, es el momento para plantear "un salto cualitativo que visualice un servicio de atención precoz avanzado y coherente con las políticas sociosanitarias".

Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, la Uccap ha presentado la campaña 'Mi equipo es invencible', creada para visibilizar la tarea de los equipos de profesionales que acompañan la pequeña infancia y sus familias.