Las UdL empieza un grado de Enfermería en Tremp (Lleida) y la UAO CEU en Barcelona el nuevo curso

La consellera Montserrat ante el Hospital del Pallars - GENERALITAT DE CATALUNYA

El Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) ya es hospital universitario de la URV

La Universitat de Lleida (UdL) empezará el curso con un nuevo grado de Enfermería en Tremp (Lleida) y la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona lo hará en Barcelona, con 20 y 80 plazas respectivamente, informa la Generalitat este viernes en un comunicado.

El grado de la UdL se empezará a impartir en el Institut de Tremp (mientras se acaba la reforma de las instalaciones definitivas en el Hospital Comarcal del Pallars) y ofrecerá prácticas clínicas en los centros asistenciales del Alt Pirineu i Aran.

LA UDL YA LO IMPARTÍA

Estas 20 plazas del Grado en Enfermería en el Pirineo se suman a las 105 que ya ofrece la UdL en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Lleida y las 85 del Campus Universitario de Igualada (Barcelona).

En cuanto al grado que estrenará la UAO CEU, se hará en los espacios que la universidad tiene en la calle Balmes de Barcelona mientras duren las obras de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.

URV Y MEDICINA

El Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicado la resolución que autoriza el nuevo emplazamiento de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UdL en Tremp, y también ha publicado que el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) cumple los requisitos para ser hospital universitario de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Por tanto, las consellerias de Salud y de Investigación y Universidades consideran que el hospital tiene los recursos necesarios para impartir la docencia práctica a estudiantes.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, "cumple con el compromiso que había adquirido" de reducir a la mitad los 13 meses de tramitación que se requerían para adscribir el Hospital de Tortosa como universitario y poder impulsar así, en un futuro, los estudios de Medicina en el Campus ebrense de la URV.