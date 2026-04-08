La UdL instala luz azul en un lavabo del Rectorado para disuadir el consumo de drogas

LLEIDA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Lleida (UdL) ha instalado luz azul en un lavabo de la planta baja del edificio del Rectorado para evitar que entre gente a pincharse droga, tras detectarse un caso, han explicado fuentes de la universidad este miércoles a Europa Press.

Según ha avanzado 'Segre', se ha sustituido la luz blanca común por fluorescentes de color azul para evitar el consumo de drogas inyectadas, ya que, según explican desde la universidad, este tipo de luz "impide que se vean las venas".

Desde la universidad explican que este lavabo es accesible desde la calle y que se ha tomado esta medida después de constatar "antes de Semana Santa" que una persona externa accedía a este servicio para pincharse droga; además, señalan que hace años en la Facultad de Medicina pasó un caso similar y se resolvió con la luz azul.